السوداني يقر بوجود ارتفاع في الأسعار ويقول إن نافذة بيع العملة "شوّهت" النظامين المالي والمصرفي

شفق نيوز/ أقر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بوجود ارتفاع في الأسعار، مشيراً الى أن نافذة بيع العملة "شوّهت" النظامين المالي والمصرفي في العراق.

وقال السوداني في لقاء مع قناة فرانس 24، إن "هناك ارتفاعاً في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية".

وأضاف، "لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي، الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة".

وتابع السوداني ان "هناك علامات استفهام بأن هذه المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة، كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال".

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "وفداً برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين سيزور واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف".