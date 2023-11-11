السوداني يقرر شمول "اطفال السكري" براتب "المعين المتفرغ"

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، شمول الأطفال المصابين بمرض السكري براتب المعين المتفرغ والحماية الاجتماعية، فيما وجه وزارة الصحة بالاستمرار في توسعة التشخيص وتقديم العلاج وتوفير جميع أنواع الأدوية الضرورية للمصابين بهذا المرض المزمن.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم السبت، وفد جمعية رعاية أطفال السكري، بصحبة عدد من الأطفال المصابين بمرض السكري، من بغداد ومحافظات أخرى، وأكد التزام الحكومة ضمن برنامجها وأولويات عملها بالقطّاع الصحّي، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة والمتابعة الضرورية لجميع شرائح الأمراض المزمنة، خاصة الأطفال المصابين بمرض السكري".

وأشار السوداني إلى "منح الأولوية في البحث الاجتماعي والشمول بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة من الأطفال، وفقاً لقرار مجلس الوزراء (23528) القاضي بشمولهم براتب المُعين المتفرغ استثناءً من نسبة العجز، وكذلك شمولهم براتب الحماية الاجتماعية، إذ تجاوزت طلباتهم 1000طلب حتى الآن".

وأضاف البيان أن "السوداني اطلع على عمل الجمعية في توفير الدعم المعنوي والمادي، واستمع إلى أبرز متطلباتها واحتياجات الأطفال وعوائلهم في توفير المستلزمات والعلاجات، ووجه الجهات المعنية بتسهيل عمل الجمعية وتوفير احتياجاتها؛ كونها تمثل عملاً تطوعياً إنسانياً له مكانته".

كما شدد السوداني، بحسب البيان، على الجهات المعنية في وزارة الصحة، المتمثلة بأربعة عشر مركزاً تخصصياً، فضلاً عن المستشفيات العامة، بالاستمرار في توسعة التشخيص وتقديم العلاج وتوفير جميع أنواع الأدوية الضرورية".

وأوضح البيان ان "أعضاء الجمعية، وهم من المتطوعين من ذوي الأطفال المصابين، عبروا عن شكرهم وتقديرهم للسوداني ولقرار مجلس الوزراء الأخير، بوصفه رعايةً والتفاتةً مهمة لشمول وتوسعة الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة".