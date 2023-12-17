السوداني يقدّم "العزاء" لأمير الكويت

شفق نيوز/ قدّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، لدى وصوله إلى دولة الكويت، واجب العزاء في وفاة أمير البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، قدّم مساء اليوم الأحد، واجب العزاء في رحيل أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، في مدينة الكويت التي وصلها اليوم على رأس وفد حكومي وبرلماني".

وعبّر السوداني،، بحسب البيان، عن "خالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت، حكومة وشعباً، في رحيل المغفور له سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الباري جل وعلا أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم".

وأبدى السوداني تمنياته بـ"المزيد من الازدهار والاستقرار للكويت وشعبها في ظل ولاية سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللعلاقات بين الشعبين الشقيقين العراقي والكويتي دوام التقدم".