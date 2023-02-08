السوداني يقدم مشروعاً لتعديل الدستور العراقي

شفق نيوز/ قدّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مشروعاً لتعديل الدستور العراقي إلى رئيس الجمهورية لكون "راعي الدستور".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، وجرى خلال اللقاء عرض مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور.

وبين أن السوداني يرغب بالتنسيق والتعاون بين رئاستيّ الجمهورية والحكومة لتبني المشروع، على أمل التنسيق لاحقاً مع السلطات الأخرى.

ومنذ التصويت على الدستور العام في أواخر العام 2005 ولغاية الآن أبدت العديد من الكتل السياسية والنواب والمختصين بالشؤون الدستورية والقانونية العديد من الملاحظات على عدد من المواد الدستورية، كما يتردد بين وقت وآخر من قبل مختلف الجهات دعوات لإعادة كتابة الدستور أو تعديله أو حذف بعض مواده وإضافة أخرى.