السوداني يقترح على اردوغان استنساخ التجربة الإيرانية بتأمين الحدود ويحذر من حرب شاملة

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الخميس، مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، فقد وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض نتائج اجتماعات اللجان المشكلة لتنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال زيارة أردوغان الى بغداد في نيسان الماضي.

‏وأوضح السوداني أهمية العمل والتنسيق المشترك بشأن مشروع طريق العراق للتنمية، ومتابعة مخرجات الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة، مشيراً إلى نهج الحكومة بتصفير الملفات العالقة، وحل الأوضاع فيما يخص الحدود المشتركة على وفق الآلية التي جرى بها تأمين الحدود مع إيران، مؤكداً عدم السماح باتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء او تهديد أي من دول الجوار.

"تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، والمخاطر التي تهددها بسبب مواصلة الكيان الصهيوني جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ نحو العام، وعدوانه الحالي على لبنان، الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة"، بحسب البيان.

‏وأشار السوداني الى أهمية تعزيز التنسيق الاسلامي في إطار السعي للخروج بموقف موحد يسهم في ردع العدوان ووقف الإبادة الجماعية للفلسطينين، والاعتداءات الأخيرة التي طالت لبنان الشقيق.