السوداني يفصح عن "أكبر تحد" واجهته حكومته

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إن الاحكام المسبقة لأداء حكومته شكلت ما أسماه بالتحدي الأكبر.

وقال السوداني، في جلسة خاصة بمنتدى العراق: من أجل الاستقرار والازدهار وحضرتها وكالة شفق نيوز، "واجهنا جملة تحديات، لكن بتقديري، فإن التحدي الأكبر هو الأحكام المسبقة من الداخل والسابق، الكل كان يمتلك هواجس، في الداخل: كيف تتعامل مع الطيف السياسي والملفات والوزارات، وفي الخارج: اين ستذهب الحكومة في العراق، لكن المنجز بعد ستة اشهر أثبتنا بطلان هذه الاحكام".

وأضاف أنه "كل شهر يقدم تقريراً عما منجز وما يتعلق بعمل الحكومة خلال اجتماع إدارة الدولة، ونفذنا بنود الفقرات وهذا يعطي مصداقية الشركاء وعمل الحكومة، ومن ثمانين فقرة في البرنامج الحكومي، تم انجاز اكثر من 30% وهو انجاز".