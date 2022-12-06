السوداني يفصح عن خطة لإصلاح القطاع الأمني عبر "الانتقال الرقمي"

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، العمل على إصلاح القطاع الأمني وفق خطة طموحة حتى العام 2030، مشيراً إلى أنها تهدف لبناء قدرات القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، وبما فيها إقليم كوردستان.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها مستشار السوداني، لشؤون الإصلاح الأمني، حسين علاوي، نيابية عن رئيس الوزراء، خلال احتفالية في الذكرى الخامسة لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، وحضرتها وكالة شفق نيوز.

وقال علاوي، إن "الحكومة العراقية تعمل على برنامج إصلاح القطاع الأمني وفق خطة طموحة من 2022 إلى 2030"، لافتاً إلى "وجود 15 ملفاً وطنياً في مجالات متعددة ستعمل عليها الحكومة، وأهما تطوير الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية للأمن السيبراني ونظام القيادة والسيطرة والتشريعات القانونية والموازنات المشتركة ما بين الأجهزة الاستخبارية".

وأضاف أن "هذا عملاً كبيراً ويحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، بما فيها بعثة الاتحاد الأوروبي، وللشراكة مع الحكومة في بناء قدرات القوات المسلحة التي تشرف على الأمن الداخلي سواء كانت في وزارة الداخلية الاتحادية، أو وزارة الداخلية في إقليم كوردستان".

وأشار علاوي، إلى أن "المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، يسعى إلى بناء نظام أمني كفوء قادر على الحفاظ على سيادة الدولة وتأمين متطلبات القوات الأمنية العراقية بما يعزز الأمن القومي وخدمة المواطن العراقي".

وتابع: "نحن نتقل انتقالاً رقمياً، وهذا الأمر يتطلب الأن من بعثة الاتحاد الأوروبي والشركاء في المجتمع الدولي، تقديم المساعدة في برنامج إصلاح القطاع الأمني، وتشجيع الوزارات العراقية للعمل معها على برامج في عملية الانتقال الرقمي، لتحقيق قطاع أمني قادر على بناء رؤية جديدة لتطوير الموارد البشرية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والشركات بين الأجهزة الأمنية".