السوداني يفتح أبواب العراق للبنانيين ويوجه بتسريع إجراءات دخولهم

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، توجيهاً جديداً يتعلق بتسهيل إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين الراغبين بالقدوم إلى البلاد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب السوداني الإعلامي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء وجه وزارة الداخلية، بـ"التنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق، بمنح المواطنين اللبنانيين الراغبين بالمجيء إلى البلاد، وثائق سفر سريعة للذين لايمتلكون جوازات سفر".

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي "تعبيراً عن مساندة العراق ودعمه إلى لبنان وشعبه الشقيق في محنته والظروف الاستثنائية التي يمر بها".