السوداني يفتتح مع رئيس الوزراء الأردني "اجتماعات موسعة"

شفق نيوز/ اجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي وصل عصر اليوم إلى العاصمة بغداد اجتماعا ثنائيا يسبق اجتماعات موسعة سيجريها الجانبان.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أجرى مراسم استقبال رسمية للضيف، عُزف خلالها النشيدان الوطنيان، واستعراض حرس الشرف.

وفور انتهاء مراسم الاستقبال، عقد سيادته اجتماعاً ثنائياً مع السيد الخصاونة، فيما ستبدأ بعد ذلك المباحثات الرسمية بين الجانبين، ضمن الاجتماعات الموسعة للّجنة العراقية الأردنية المشتركة، التي ستتناول عدداً من الملفات الاقتصادية والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وفقاً للبيان.