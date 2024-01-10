السوداني يفتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ47

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، معرض بغداد الدولي بدورته الـ47 بمشاركة دولية واسعة.

وقال السوداني خلال افتتاح فعاليات معرض بغداد الدولي، "أرحب بالأشقاء والأصدقاء والشركات ورجال الأعمال في بغداد السلام".

واضاف ان "اليوم كان يوماً مميزاً حيث وضعنا في الصباح حجر الأساس لإنشاء جسر على نهر دجلة، وقال، "لقد بدأت مسيرة التنمية والعمل من أجل عراق قوي مستقر ومزدهر".

ويشارك في المعرض 850 شركة مختلفة من 20 دولة، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، لوكالة شفق نيوز.

واضاف حنون ان "المملكة العربية السعودية تعتبر الراعي الرسمي للمؤتمر حيث ستشارك بـ140 شركة".

وبين أن "8 دول عربية و12 دولة أجنبية ستشارك في المعرض وهي السعودية والإمارات والأردن ومصر وسوريا وعمان وفلسطين، فيما ستشمل الدول الأجنبية إسبانيا والهند وباكستان وإندونيسيا وتايلند والجيك وأذربيجان والفلبين وغيرها".

وأشار حنون إلى أن "المعرض يستمر لمدة 10 أيام ابتداءً من اليوم وينتهي في 19 من الشهر الجاري"، مؤكداً "نحن نسعى من خلال هذا المعرض لإقامة شراكات حقيقية بين القطاع الخاص العراقي والدولي".