السوداني يفتتح مركز التحول الرقمي: سيقلل الكلف المالية ويحارب الفساد

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، مركز التحول الرقمي والأتمتة، فيما أكد على أن التماس بين المواطن والموظف مصدر تلكؤ، والتحول الرقمي سيتجاوز أهم العقبات، فضلا عن كونه يقلل الكلف المالية ويحارب الفساد.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير "افتتح مركز التحول الرقمي والأتمتة في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأجرى جولة في المركز، واطلع على الآلية الجديدة في اعتماد الأتمتة وإنهاء العمل الورقي، وذلك تطبيقاً لرؤية الحكومة في تنفيذ الاصلاح الاداري وتبسيط الاجراءات، والقضاء على البيروقراطية والروتين".

وأضاف أن "اللجنة العليا للتحول الرقمي التي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، كي يكون التحول قراراً فاعلاً ولا يقتصر على خطوات متفرقة، كما تقرر، بناءً على دراسة قدمتها لجنة فنية، تأسيس (مركز وطني للتحول الرقمي)، و(مركز وطني للأمن السبراني)".

وأكد السوداني، وفقا للبيان أن "كل التعاملات، بدءاً من اجراءات التقديم للطلاب وصولاً الى القبول وتعاملات الموظفين والمواطنين، تتجه نحو التحول الرقمي، وهذا يشتمل على 2500 موظف يعملون في مقر الوزارة، وهو ما يشكل نقطة تحول ومنجزاً للوزارة، مبيناً ان تحويل طلبات المواطنين الى الشكل الالكتروني سيجعل العملية اكثر سهولة في مختلف التطبيقات".

وتابع السوداني: "البرنامج الحكومي أكد أن الحكومة الحالية حكومة الخدمة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالتحول الرقمي، ولا نريد أن يكون التحول الرقمي مجرد استعراض اعلامي، بل يجب ان يلمس المواطن التحولات في ما يناله من خدمة".

ولفت إلى أنه "يجب أن ننتقل خلال 3 سنوات الى مستوى هيأة مستقلة أو وزارة معنية بالتحول الرقمي والأمن السبراني، كما أن الخطط لا تمنع مبادرة الوزارات في تحسين خدمتها نحو التحول الرقمي من اجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن"، مضيفا أن "التماسّ بين المواطن والموظف مصدر تلكؤ، والتحول الرقمي سيتجاوز أهم العقبات، كما أن التحول الرقمي يوفر خدمة مباشرة ويقلل الكلف، ويحارب الفساد".

واستطرد أنه "كلما تمكنا من تحسين هذه الخدمة وتيسيرها للمواطن، نكون قد حققنا شعار الخدمة ومتابعة العمل، ونلتحق بركب العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والنقلات النوعية، ويجب بذل كل الجهود في مجال التحول الإلكتروني وملاحقة التطور العلمي العالمي".

وأشار إلى أنه "لدى الطلبة الشباب القابليات والاستعداد على بذل الجهود في مجال التطور والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وعلينا ان نختار الاختصاصات النوعية المطلوبة في سوق العمل التي تهيئ رأسمال بشري لعملية التحول الرقمي".