السوداني يفتتح مؤتمراً دولياً في بغداد: المخدرات تهدد استقرار المنطقة

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، وقال إن المخدرات تهدد استقرار المنطقة.

واضاف في كلمة له خلال المؤتمر وتابعتها وكالة شفق نيوز، "أمامنا مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، ورؤيتنا للمخدرات لا تقتصر على الضرر الذي يستهدف شبابنا وإنما نراها عاملاً أساسياً في عدم استقرار المنطقة".

واوضح رئيس الوزراء، أن "المخدرات تفكك الأسرة وتجند الإرهابيين والقتلة، وهي وسيلة لتدمير المجتمعات من الداخل".

وأشار السوداني الى أن "فعل الشر الذي تؤديه المخدرات لا يقل تأثيراً عن الحروب"، مؤكداً بالقول، "أولينا مكافحة المخدرات أولوية في حكومتنا".

ويشارك في المؤتمر، وزراء داخلية من دول الجوار وغير الجوار، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري.

وقال ميري في وقت سابق، إن الوزارة تمكنت خلال الأشهر الستة الماضية، من ضبط مواد مخدرة بكمية إجمالية بلغت طنًا و822 كيلوغرامًا، وتضمنت هذه المواد (الكريستال، الترامول، الحشيش، الأفيون، الهيروين، والكوكايين)، مما أظهر انخفاضًا بنسبة 4% في جرائم المخدرات مقارنة بالأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، كما تم القبض على 7,705 متهمين في مجال جرائم المخدرات.