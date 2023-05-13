السوداني يفتتح جسرين حيويين في الموصل ويؤكد حرص حكومته على إنجاز المشاريع الخدمية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، حرص الحكومة على إتمام المشاريع الخدمية في عموم المحافظات وإزالة العقبات لاستكمال المتلكئة منها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير افتتح جسر الشهداء على نهر دجلة قرب قرية المنيرة، في ناحية حمّام العليل جنوب مدينة الموصل، الذي يربط نواحي حمام العليل والشورة والقيارة في الجانب الأيمن، ونواحي الحمدانية والسلامية والنمرود بالجانب الأيسر لمنطقة جنوب الموصل.

كما افتتح السوداني مجسّر تقاطع السويس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وشدد السوداني على حرص الحكومة على إتمام المشاريع الخدمية في عموم محافظات العراق، وذلك في ضوء برنامجها التنفيذي الذي يتضمن إزالة العقبات والإسراع في استكمال المشاريع المتأخّرة والمتلكئة، التي سيساعد إنجازها في تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين، والدفع بمسيرة البناء نحو الأمام.