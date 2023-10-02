السوداني يغادر بغداد متوجها الى قطر

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة قطر.

وسيشارك السوداني في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023-2024، بحسب بيان مقتصب اصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد الى وكالة شفق نيوز.

وتستضيف الدوحة بدءا من اليوم الاثنين الثاني من تشرين الأول حتى 28 آذار 2024 ، معرض البستنة الدولي 2023 أو معرض إكسبو 2023، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، ويهدف إلى إلهام المجتمع الدولي لتبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحُّر.