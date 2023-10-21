السوداني يغادر بغداد متوجها الى القاهرة للمشاركة في "قمة السلام"

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، العاصمة بغداد متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني سيشارك في قمة القاهرة للسلام 2023، المخصصة لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السابع عشر من تشرين الأول الجاري، تلقى السوداني، دعوة رسمية من الرئيس المصري للمشاركة في قمة طارئة تعقد في القاهرة حول أحداث غزة.

ويؤكد السوداني، "موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة، وأهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم".