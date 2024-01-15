السوداني يغادر بغداد إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، العاصمة بغداد إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن السوداني سيشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بنسخته الرابعة والخمسين والتي ستبدأ أعماله في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري".

وتحمل نسخة “دافوس” هذا العام شعار “إعادة الثقة”، وستركز على الصراع في قطاع غزة إلى جانب قضايا ذات اهتمام عالمي، مثل المناخ والذكاء الصناعي. ومن المفترض أن يشهد المنتدى مشاركة رؤساء 100 حكومة وممثلي 1000 منظمة دولية.