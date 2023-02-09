السوداني يغادر إلى الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى

شفق نيوز/ غادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وفق ما أفاد مكتبه الاعلامي.

وأمس الأربعاء، قال السوداني، إنه سيبحث في الإمارات عن "شراكة مستدامة"، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 16 مليار دولار.

وأضاف أيضا "ستتطرق مباحثاتنا مع الأشقاء في الإمارات إلى تبادل الخبرات في شتى المجالات"، لافتا الى ان "الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين للعراق".

وأوضح أن الزيارة تأتي تأكيداً على رغبة العراق الصادقة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات، وكشف كذلك أنه سيناقش "مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة في المنطقة والنتائج الإيجابية من (قمة بغداد 2).