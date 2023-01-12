السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً إلى ألمانيا في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن زيارة الأخير تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من المستشار الألماني، وضمن سياق العلاقة المتميزة بين البلدين، حيث ستسهم الزيارة في تعزيزها.

وأضاف البيان أن الزيارة ستشهد سلسلةً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في ألمانيا ومع الشركات الألمانية.

وكان السوداني قد أدلى في تصريح قبيل مغادرته العراق، أن زيارته إلى ألمانيا تم الإعداد لها منذ أسابيع، من قبل لجان مختصة بين الجانبين، وهي تختلف عن الزيارات السابقة لمسؤولين سابقين لأنها تتضمن خطة عمل مشتركة بين البلدين، ومذكرات تفاهم ستنفذ فوراً بحكم التخصيصات المالية المرصودة واتفاقات مبدئية سيتم استكمالها أثناء الزيارة.

وأشار إلى بنود مهمة تتضمنها الزيارة تتعلق بالكهرباء، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة، متجاوزةً العقبات التي كانت تواجه هذا الجانب، وستوفر كُلفاً بحدود 20% وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية.

وأكد السوداني، أنه ستعرض خلال الزيارة فرصٌ مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرصٌ أخرى في قطاع البتروكيمياويات، كما سيحظى محور التغيرات المناخية باهتمام هو الآخر، فضلاً عن مبادرات وبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي، بما يسهم في تطوير الاقتصاد ويوفر البيئة الجاذبة للشركات وقطاع الأعمال.