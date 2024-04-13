السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير يرأس وفدا حكوميا ونيابيا وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهلّ زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.

ومن المقرر أن يصل السوداني إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 15 نيسان/أبريل الجاري، وذلك في أول زيارة له منذ تسنمه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

واعتبر السوداني في مقال كتبه مؤخرا، اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس جو بايدن خلال زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية "ستكون فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد وأكثر استدامة".