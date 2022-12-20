السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجها الى الاردن

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي عراقي، بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني توجه إلى الأردن للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بنسخته الثانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر يشارك به زعماء دول عربية وأجنبية هي كل من: الأردن، مصر، الكويت، السعودية، الإمارات، فرنسا، قطر، عُمان، البحرين، إيران، تركيا.

وتقول وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المؤتمر سيعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا.