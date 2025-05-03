السوداني يعوّل على حدثين مرتقبين في العراق: نصر سياسي وأمني

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم السبت، بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية لتأمين عقد القمتين العربية والتنموية في بغداد، معتبراً أن نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً سياسياً وأمنياً.

جاء ذلك خلال زيارة السوداني، مركز القيادة الوطني (NCC) في وزارة الداخلية، تابع خلالها التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في العاصمة بغداد الشهر الجاري.

وأشاد السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، بجهود الأجهزة الأمنية التي تقدم أداءً استثنائياً في جميع الظروف، مشيراً إلى الخطط التي أعدتها الأجهزة الأمنية المرافقة لانعقاد القمة العربية الاعتيادية والقمة العربية التنموية في العاصمة بغداد، وأكد أن نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً سياسياً وأمنياً.

ووجه السوداني، القوات المسلحة بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة الامنية لتأمين هذا الحدث المهم والحرص على إنجاح تنظيم القمة وتقديم أفضل صورة عن العراق، مشيراً إلى أن القمة التنموية ستعزز فرص الاستثمار في مختلف المجالات بالعراق، وهو أحد أبرز اهدافنا، وفق البيان.

هذا ويواصل العراق استعداداته لعقد القمة العربية في العاصمة بغداد بتاريخ 17 آيار/ مايو الجاري، ودعا إلى حضورها رؤساء الدول العربية كافة، ما أثار حفيظة الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية من شمول الدعوة حضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.