السوداني يعود إلى بغداد بعد مشاركته في جلسة لـ"الناتو" ببلجيكا

شفق نيوز- بغداد

اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل والتي التقي فيها بقادة حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء يعود إلى بغداد بعد مشاركته في جلسة مجلس شمال الأطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل".

وأكد السوداني، لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الزيارة، التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة وإصلاح الأجهزة الأمنية، في حين دعا دول الناتو الى التعاون والعمل من أجل استقرار المنطقة.

حيث ألقى السوداني، كلمة أمام زعماء وممثلي دول مجلس شمال الأطلسي، في مقر الحلف ببروكسل، التي وصلها صباحاً بدعوة من الأمين العام للحلف مارك روته، أكد فيها التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة وإصلاح الأجهزة الأمنية، في حين دعا دول الناتو الى التعاون والعمل من أجل استقرار المنطقة.

بالمقابل، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، خلال لقائه بالسوداني، عن تقديره لدور العراق في تثبيت الأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بـ"التحوّل المهم" في إدارة جميع الملفات خلال عمل الحكومة الحالية، والدعم الكبير الذي تحظى به بعثة "الناتو" في العراق.