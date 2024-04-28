السوداني يعود إلى بغداد بعد مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي في الرياض

شفق نيوز/ عاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الأحد، إلى العاصمة بغداد، بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته السعودية.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث السوداني، في الرياض، مع وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيدها، كما استعرض ملفات التعاون المشترك وتناميه ضمن عمل مجلس التنسيق العراقي السعودي، الذي أثمر عن تفاهمات عدّة في مجالات مختلفة.

وقبل ذلك، التقى السوداني، الرؤساء التنفيذيين لشركتي توتال إنرجيز، وVertical Future، إضافة إلى شركة التقنيات الألمانية (SAP)، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، بالرياض.