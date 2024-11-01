السوداني يعود إلى بغداد بعد ساعات قضاها في اسطنبول

شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة بغداد، بعد ساعات قضاها في مدينة اسطنبول التركية التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي اجتماع مغلق استغرق زهاء ساعتين اليوم الجمعة، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول ملفات عديدة أبرزها تطوير العلاقات بين البلدين وطريق التنمية.

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مدينة اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أعلنته الحكومة العراقية في بيان من دون الخوض في تفاصيل اخرى عن الزيارة غير المعلنة مسبقا.

في غضون ذلك قال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، ان زيارة السوداني الى تركيا تستغرق بضع ساعات سيجتمع خلالها مع أردوغان للتباحث بعدة ملفات بعضها تخص الأوضاع في المنطقة.

وهذه ثاني زيارة يجريها السوداني الى تركيا منذ توليه منصبه لرئاسة الحكومة العراقية فقد اجرى في شهر آذار/مارس الماضي زيارته الاولى التي التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.