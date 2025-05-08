السوداني يعود إلى بغداد بعد توقيع اتفاقيات استراتيجية مع تركيا

شفق نيوز/ عاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، الى بغداد بعد أن اختتم زيارته في انقرة بجملة من المذكرات والتفاهمات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء وورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة التي تضمنت عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس التركي، وترؤس وفد العراق في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، اضافة الى رعاية توقيع (10) مذكرات تفاهم في مجالات وقطاعات مختلفة".

واضاف ان "من اهم ما جاء في الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بشأن العودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا، فضلا عن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العدلية، ومذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وبروتوكول تعاون بشأن افتتاح فرع للجامعات التركية في بغداد والبصرة، ومذكرة تفاهم في مجال إدارة الطوارئ والكوارث".

كما اشار الى "مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلاقات العامة الرقمية، ومذكرة تفاهم في مجال أنشطة القياس والمعايرة، فضلا عن مذكرتا تفاهم في مجال التعاون التدريبي لوزارة الداخلية".

ونوه البيان، الى "زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، والإدلاء بتصريح صحفي مشترك مع الرئيس التركي، وحضور جلسة حوارية مع وكالة أنباء الأناضول".