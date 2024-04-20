السوداني يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لأمريكا
شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت 6 ايام.
ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني فقد تضمنت الزيارة إجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات والندوات والجلسات الحوارية وفعاليات أخرى وهي كالآتي :
■ لقاء الرئيس الأمريكي السيد جوزيف بايدن
■ استقبال وزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن
■ زيارة مقر البنتاغون ولقاء وزير الدفاع السيد لويد أوستن
■ استقبال رئيس الوزراء التشيكي السيد بيتر فيالا
■ استقبال وزير الأمن الداخلي الأمريكي السيد أليخاندرو مايوركاس
■ استقبال وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية السيد والي أدييمو
■ رعاية توقيع 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية
■ استقبال عدد من أعضاء مجلس النوّاب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي
■ استقبال رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي السيد سيث مولتن
■ استقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي تيم كين
■ استقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام
■ استقبال عدد من سفراء الولايات المتحدة السابقين الذين خدموا في العراق.
■ استقبال رئيس مجلس القمح الأمريكي السيد فينس بترسون
■ استقبال وفد بنك جي بي مورغان
■ استقبال رئيس شركة (جي أي فيرنوفا) لتكنولوجيا الطاقة السيد سكوت سترازيك
■ استقبال وفد شركة (ستيلر إنيرجي) الأمريكية
■ استقبال وفد شركة (جنرال داينامكس) الأمريكية
■ استقبال وفد شركة (بيكر هيوز) الأمريكية
■ استقبال وفد شركة (لوكهيد مارتن) المسؤولة عن تصنيع طائرات (F16)
■ استقبال رئيس شركة (هانويل ) الأمريكية السيد كين ويست
■ استقبال رئيس شركة KBR للحلول التكنولوجية المستدامة السيد جي إبراهيم في هيوستن
■ لقاء عدد من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في مجال النفط والغاز في مدينة هيوستن في ورشة عمل
■ لقاء مع نخبة من رجال الأعمال العراقيين في ولاية ميشيغان الأمريكية
■ استقبال وفد معهد بيكر لدراسات وبحوث الطاقة في هيوستن
■ لقاء مع ممثلي المراكز البحثية المتخصصة بالعراق والمنطقة في واشنطن
■ حوار فــي مؤسسة المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن
■ ندوة حوارية في جامعة جون هوبكنز الأمريكية بواشنطن
■ لقاء مجموعة من الجالية العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن
■ لقاء مع الجالية العراقية في مدينة هيوستن الأمريكية
■ لقاء حشد كبير من الجالية العراقية في المنتدى الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
■ لقاء مجموعة من الجالية العراقية في المركز الكلداني العراقي بولاية ميشيغان الأمريكية
■ تسلم قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية (2900- 3000 سنة ق.م) من متحف الميتروبوليتان بنيويورك
■ استقبال عائلة المواطنة الأمريكية كايلا مولر التي اختطفتها عصابات داعش الإرهابية في مدينة حلب السورية عام 2013، وتمت تصفيتها عام 2015
■ لقاء مع ممثلي ومراسلي عدد من وسائل الإعلام الغربية في واشنطن
■ مقابلة مع شبكة (سي أن أن) الإخبارية الأمريكية
■ مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية
■ مقابلة صحفية مع موقع المونيتور
■ مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال
■ لقاء تلفزيوني مع قناة PBS الأمريكية
■ زيارة السفارة العراقية في واشنطن، واللقاء بالعاملين فيها.