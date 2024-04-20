السوداني يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لأمريكا

شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت 6 ايام.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني فقد تضمنت الزيارة إجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات والندوات والجلسات الحوارية وفعاليات أخرى وهي كالآتي :

■ لقاء الرئيس الأمريكي السيد جوزيف بايدن

■ استقبال وزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن

■ زيارة مقر البنتاغون ولقاء وزير الدفاع السيد لويد أوستن

■ استقبال رئيس الوزراء التشيكي السيد بيتر فيالا

■ استقبال وزير الأمن الداخلي الأمريكي السيد أليخاندرو مايوركاس

■ استقبال وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية السيد والي أدييمو

■ رعاية توقيع 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية

■ استقبال عدد من أعضاء مجلس النوّاب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي

■ استقبال رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي السيد سيث مولتن

■ استقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي تيم كين

■ استقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام

■ استقبال عدد من سفراء الولايات المتحدة السابقين الذين خدموا في العراق.

■ استقبال رئيس مجلس القمح الأمريكي السيد فينس بترسون

■ استقبال وفد بنك جي بي مورغان

■ استقبال رئيس شركة (جي أي فيرنوفا) لتكنولوجيا الطاقة السيد سكوت سترازيك

■ استقبال وفد شركة (ستيلر إنيرجي) الأمريكية

■ استقبال وفد شركة (جنرال داينامكس) الأمريكية

■ استقبال وفد شركة (بيكر هيوز) الأمريكية

■ استقبال وفد شركة (لوكهيد مارتن) المسؤولة عن تصنيع طائرات (F16)

■ استقبال رئيس شركة (هانويل ) الأمريكية السيد كين ويست

■ استقبال رئيس شركة KBR للحلول التكنولوجية المستدامة السيد جي إبراهيم في هيوستن

■ لقاء عدد من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في مجال النفط والغاز في مدينة هيوستن في ورشة عمل

■ لقاء مع نخبة من رجال الأعمال العراقيين في ولاية ميشيغان الأمريكية

■ استقبال وفد معهد بيكر لدراسات وبحوث الطاقة في هيوستن

■ لقاء مع ممثلي المراكز البحثية المتخصصة بالعراق والمنطقة في واشنطن

■ حوار فــي مؤسسة المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن

■ ندوة حوارية في جامعة جون هوبكنز الأمريكية بواشنطن

■ لقاء مجموعة من الجالية العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن

■ لقاء مع الجالية العراقية في مدينة هيوستن الأمريكية

■ لقاء حشد كبير من الجالية العراقية في المنتدى الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية

■ لقاء مجموعة من الجالية العراقية في المركز الكلداني العراقي بولاية ميشيغان الأمريكية

■ تسلم قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية (2900- 3000 سنة ق.م) من متحف الميتروبوليتان بنيويورك

■ استقبال عائلة المواطنة الأمريكية كايلا مولر التي اختطفتها عصابات داعش الإرهابية في مدينة حلب السورية عام 2013، وتمت تصفيتها عام 2015

■ لقاء مع ممثلي ومراسلي عدد من وسائل الإعلام الغربية في واشنطن

■ مقابلة مع شبكة (سي أن أن) الإخبارية الأمريكية

■ مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية

■ مقابلة صحفية مع موقع المونيتور

■ مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال

■ لقاء تلفزيوني مع قناة PBS الأمريكية

■ زيارة السفارة العراقية في واشنطن، واللقاء بالعاملين فيها.