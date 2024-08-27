السوداني يعلن موعد اكتمال المرحلة الأولى لميناء الفاو: سيكون إضافة نوعية للمنطقة

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن موعد اكتمال المرحلة الأولى لميناء الفاو وقال إنه سيكون إضافة نوعية للمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر إقامته بمدينة العلمين المصرية، مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مصر، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، أهمية العلاقة الستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الاقتصادي بين الشعبين، وضمن العلاقات الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أن العراق اليوم يمرّ بحالة من التعافي والاستقرار بعد النصر على الإرهاب بوقفة أبناء الشعب من جميع المكونات والأطياف.

وأوضح أن حكومته بدأت قبل عامين ببرنامج طموح وأولويات في العمل مع فريق وزاري واستشاري، خصوصاً في التنمية والاقتصاد، انطلاقاً من نقاط القوة التي يتميز بها العراق بما يمتلكه من موارد طبيعية وبشرية، مؤكداً أن العراق يمثل سوقاً مهمةً بنسبة نمو متزايدة نتيجة موقعه الجغرافي المهم في منطقة حيوية من العالم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق استقبل كبار المستثمرين المصريين، في البنى التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريباً، مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة، وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل.

وشدد رئيس الوزراء على إطلاق الحكومة فرصاً استثمارية في كل الصناعات، وتحديث الخطوط الإنتاجية، ومبدأ المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأنه جرى تحديد مجموعة مدن صناعية في داخل العراق، بالتزامن مع مشروع طريق التنمية، بوصفه مشروعاً ستراتيجياً مهماً، ولدينا اليوم شراكات مع قطر وتركيا والإمارات في ما يخص هذا المشروع، وإنّ المرحلة الأولى لميناء الفاو ستكتمل نهاية 2025، وسيكون إضافة نوعية للمنطقة، ومعه أضخم مدينة صناعية.

من جانبهم، أبدى رجال الأعمال المصريون والشركات استعدادهم للعمل في العراق بمختلف المجالات، ومنها مشروع طريق التنمية وقطاع الصناعة الدوائية والمستشفيات والبنى التحتية والصناعات الإنشائية، كما تحدثوا عن وجود شراكات واعدة بين القطاعين الخاصين العراقي والمصري.