السوداني يعلن قرب تشكيل مديرية تُعنى بشؤون الجالية العراقية في العالم

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن قرب تشكيل مديرية في مكتب رئيس مجلس الوزراء تُعنى بشؤون الجالية العراقية في العالم.

جاء ذلك خلال لقائه وفد المجمع العام لكنيسة الادفنتست السبتيين الأنجيلية برئاسة القس "ماجدل ايزير شولز"، مساعد رئيس الكنيسة في العالم والوفد المرافق له.

وعلل السوداني، الهدف من تشكيل هذه المديرية هو "من أجل إدامة التواصل (أي الجالية العراقية) مع بلدهم، والإفادة من خبراتهم في البناء والإعمار".

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن، استعداد الحكومة للتعاون في إعادة فتح كنيسة السبتيين ببغداد، كجزء من رعايتها لأبناء هذه الطائفة وباقي الطوائف.