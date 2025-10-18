السوداني يعلن قائمته الانتخابية في الموصل ويغادر إلى بغداد

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قائمته الانتخابية "ائتلاف الإعمار والتنمية" خلال مهرجان جماهيري أقيم في مدينة الموصل، بحضور عدد من نواب ومرشحي الائتلاف في محافظة نينوى.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وصل إلى الموصل صباح اليوم وأعلن قائمته الانتخابية من مدينة عين العراق أمام حشد جماهيري ونواب ومرشحين من ائتلاف الإعمار والتنمية".

وأضاف المصدر أن "السوداني غادر الموصل متوجهاً إلى بغداد عبر مطار الموصل الدولي بعد انتهاء المهرجان".