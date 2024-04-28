السوداني يعلن التوصل لخيوط تؤدي إلى المتورطين بقصف كورمور

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن التوصل الى خيوط تؤدي الى القاء القبض على المتورطين بشن هجوم بواسطة طائرة مسيرة على حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، وفقا لما أعلنه ائتلاف إدارة الدولة اليوم الأحد.

وذكر الائتلاف في بيان اليوم، أنه بحث خلال اجتماعه الاعتيادي الذي عقده أمس السبت في القصر الحكومي نتائج زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء شياع السوداني الى واشنطن.

وبحسب البيان، فإنه في الوقت الذي ثمن فيه الائتلاف جهود الحكومة والوفد العراقي في استثمار جميع الفرص، شدد المجتمعون على اهمية بناء علاقات قوية مع مختلف دول العالم، واهمية متابعة جميع الاتفاقات وتحويلها الى فعل نافع.

وقال البيان ايضا، إن الائتلاف بحث زيارة الرئيس التركي أردوغان الى العراق، معربا عن "عمق" العلاقة مع تركيا وضرورة تطويرها وفقا لمصالح الشعبين والدولتين، خصوصا فيما يتعلق بالأمن والمياه والزراعة.

وشدد الائتلاف في بيانه على الاهمية الكبيرة لمشروع طريق التنمية بوصفه مشروعاً عراقياً يحقق مصالح مشتركة للدول الشريكة في المشروع.

وفي الوقت الذي شجب فيه الائتلاف القصف الاجرامي الذي طال حقل كورمور، أعلن رئيس الوزراء عن التوصل الى خيوط تؤدي إلى المتورطين، قائلا إنهم :سيحالون الى العدالة حال انتهاء التحقيق.

كما أعرب الائتلاف عن اهمية حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب بشكل عاجل.

وأدى هجوم بطائرة مسيرة الجمعة على حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان إلى مقتل أربعة عمال يمنيين الجنسية، وتوقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء لينخفض الإنتاج بنحو 2500 ميغاوات.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم المتكرر للمرة الثانية هذا العام، والثامنة خلال عامين.

وحقل كورمور الغازي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع وهو أكبر حقل منتج للغاز الحر في العراق، ويبلغ الاحتياطي المؤكد 8.2 تريليون قدم مكعب، فيما يصل الإنتاج فيه إلى 452 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف و15,000 برميل من المكثفات، وأكثر من 1000 طن متري من الغاز النفطي المسال يومياً.

وينتج الحقل الغاز اللازم لتوليد 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك ونينوى.