السوداني يعلن عن دراسة وتوقيع اتفاقيات مع مصر منتصف العام الحالي

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، رغبة العراق برفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة مع مصر، معلناً عن دراسة توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين منتصف العام الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير ونظيره المصري مصطفى مدبولي، ترأسا اليوم اجتماعاً لمباحثات رسمية عُقدت بين وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية إلى العاصمة القاهرة، التي وصلها صباح اليوم.

وأشار السوداني إلى العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات، معرباً عن سروره لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري.

وأكد رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ.

وأعرب الجانب العراقي عن الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران المقبلين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم، كما أكد رغبة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تنفيذية جادّة، وعمل ملموس، في ما يخص التعاون بين البلدين، عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة.