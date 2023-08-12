جلسة "استثنائية" لحكومة السوداني تخص الشباب

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن جلسة حكومية "استثنائية" تخص الشباب، اليوم السبت.

وقال السوداني في تغريدة له على موقع x (تويتر سابقا)، "تعهّدنا، منذ تشكيلنا الحكومة، أن يكون للشباب اهتمام خاص في البرنامج الحكومي، وأولويات العمل"؛ مؤكدا أن "شبابنا هم استثمار العراق المضمون للمستقبل".

وأضاف "اليوم نخصص جلسةً استثنائيةً لمجلس الوزراء لبحث أفكارهم وطروحاتهم ومقترحاتهم، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، وسيجدون منّا كلّ الدعم والإسناد".