السوداني يعلن إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد و قطار كربلاء - النجف

شفق نيوز/ أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس، فرصتين استثماريتين.

وذكر بيان مقتضب من مكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس مجلس الوزراء أعلن إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد ومشروع قطار كربلاء - النجف".

جاء ذلك في حفل توقيع عقد بين وزارة النقل وتحالف شركتي CHSS و HSS، وهما شركتان لبنانية وماليزية ستقدمان خدماتهما الاستشارية للمشروع، وفقا للبيان.

وثمن السوداني في "كلمة ألقاها خلال الحفل جهود وزارتي؛ النقل، والتخطيط، وهيأة الاستثمار وامانة بغداد، والمستشارين في الإعداد والوصول لهذا اليوم وإعلان هذه الفرص التي ستكون متاحة أمام القطاع الخاص المحلّي والعربي والدولي، وكذلك الإعداد للتعاقد مع شركات استشارية ستتولى مهام تدقيق الكشوفات والتصاميم ودراسات الجدوى والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة".

وأوضح أن "مشروع مترو بغداد قد أدرج ضمن تصاميم مدينة بغداد منذ عقود، وخضع للكثير من الاجتهادات والبحث، وأدرج في موازنات دون تنفيذه على أرض الواقع، مشدداً على تنفيذ رؤية الحكومة في النهوض بقطاع النقل العام كواحد من أهم الوسائل التي توفر سهولة النقل، وتوفر الوقت والكلفة وخصوصاً للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن كونها من مشاريع الصديقة للبيئة حيث ستعمل بالطاقة الكهربائية".

وأشار السوداني إلى الفرصة الاستثمارية الثانية المتمثلة بخط القطار الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، والذي جرى الحديث عنه منذ سنوات في أزمة النقل بين هاتين المدينتين، اللتين تشهدان زيارات مليونية مستمرة في المناسبات الدينية، والزيارات الكبيرة شبه اليومية.

وشهد الحفل إعلان رئيس هيأة الاستثمار تحديد يوم الإثنين المقبل الموافق 12 شباط، موعداً لفتح باب التقديم للشركات على منصة الهيئة من أجل تقديم عروضها على المشروعين.

وقد وقع العقد الاستشاري الخاص بمشروع مترو بغداد، أمين بغداد، فيما وقع العقد الاستشاري الخاص بقطار كربلاء- النجف السريع، مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية، إحدى شركات وزارة النقل، بحسب البيان.