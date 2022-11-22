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السوداني يعلن رفضه الاعتداء على الأراضي العراقية ويتحدث عن قرار بنشر حرس الحدود
Category: سیاسة
Date: 2022-11-22T15:38:25+0000
السوداني يعلن رفضه الاعتداء على الأراضي العراقية ويتحدث عن قرار بنشر حرس الحدود
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