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السوداني يعلن رفضه الاعتداء على الأراضي العراقية ويتحدث عن قرار بنشر حرس الحدود

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T15:38:25+0000
السوداني يعلن رفضه الاعتداء على الأراضي العراقية ويتحدث عن قرار بنشر حرس الحدود

السوداني يعلن رفضه الاعتداء على الأراضي العراقية ويتحدث عن قرار بنشر حرس الحدود 

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