السوداني يعلن رغبة العراق بإعادة تحديد أولويات عمل بعثة "يونامي"

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، رغبة الحكومة العراقية في إعادة تحديد أولويات ومجالات عمل بعثة "يونامي".

جاء ذلك خلال استقباله، رئيس الفريق المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة في العراق فولكر بيرثس والوفد المرافق له.

ورحب السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز في مستهلّ اللقاء بالفريق الأممي، مبدياً الاستعداد اللازم لتسهيل ومساعدة الفريق على القيام بمهامه، مستذكراً العاملين في الأمم المتحدة، الذين ضحوا بأنفسهم في مختلف أرجاء العالم، كما أثنى على الموقف الشجاع والأخلاقي الذي أبداه الأمين العام للأمم المتحدة إزاء أحداث غزة، وهي محلّ احترام وتقدير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ "الحكومة العراقية، بوصفها الجهة التنفيذية، هي الأقدر على تحديد الحاجة لمستوى ونوع المساعدة الأممية، منوهاً برغبة الحكومة العراقية في إعادة تحديد أولويات ومجالات عمل بعثة "يونامي" بما ينسجم مع الحاجة لدعم ومعالجة قطاعات وأزمات، مثل الشحة المائية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى ما يخص الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وغيرها، وبين ان العراق أصبح اليوم فاعلاً وقادرًا على حل مشاكله الداخلية والخارجية، ويضطلع بدوره في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، وحل القضايا الإقليمية".

من جانبه، أكد بيرثس أن "الفريق أجرى مشاورات في نيويورك مع كيانات الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى المعنية في الأمم المتحدة والخبراء المستقلين، وقد أكدوا أنّ العراق حصل فيه تغيير كبير عما كان عليه في 2003، خصوصاً في مجال الديمقراطية والسلم الأهلي".

وقال إنه "تابع جهود الحكومة والمشاريع الاقتصادية التي أطلقتها، لاسيما مشروع طريق التنمية الذي سيكون له أثر كبير في تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، وبين أن فريق المراجعة سيجري زيارة ميدانية في العراق وسيجتمع مع ممثلي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، فضلاً عن فرق الأمم المتحدة العاملة في العراق".