السوداني يعلن دعما خاصا لـ"حشد الانبار" ويدعو للحيطة والحذر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن دعم الحكومة لـ"حشد الانبار" بشكل خاص لمواجهة الارهاب، داعيا الى اخذ الحيطة والحذر والاستعداد للارهاب الذي يحاول استغلال الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم السبت، مجموعة من حشد الأنبار من أبناء قضاء حديثة، الذين تمكنوا، خلال عملية لهم قبل نحو أسبوعين، من قتل والي داعش على منطقة الجزيرة وعدد من معاونيه، وهو ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم خلال العملية".

وخاطب السوداني أبناء الحشد بالقول "نفتخر بمواقفكم البطولية، ووقفاتكم المشرفة، باستهدافكم رموزاً معروفة من الإرهابيين"، مؤكداً أنّ "هذا الأمر ليس غريباً على أهالي حديثة التي كان صمودها بطولياً، وظلت عصية على الارهاب، وهي مواقف باقية ومستمرة تجاه المجاميع الارهابية حتى اليوم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "دعم الحكومة للأجهزة الأمنية بشكل عام، وهيأة الحشد، وسيكون هناك دعم خاص من قبل الحكومة والجهات المعنية لرجال حشد الأنبار، بما يجعلهم مستمرين في مواجهة الارهاب، ولما يمثلونه اليوم من ظهير مساند للأجهزة الأمنية"، مشدداً على أنّ "حشد الأنبار أثبت حضوره رغم المساحة الشاسعة التي تقع فيها مسؤوليته والتي تتحرك بها فلول الإرهابيين".

وشدد السوداني على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والاستنفار والاستعداد؛ لأن الإرهاب يستغل الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية وسيحاول التعرض والقيام بنشاطات إرهابية واجب التصدي لها بقوة، مؤكداً أن مسؤوليتنا كبيرة في الحفاظ على الأداء، وتضييع الفرصة على فلول داعش".