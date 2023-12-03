السوداني يعلن دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.

وأشار السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل والشؤون الاجتماعي أحمد الأسدي في مبنى الوزارة، إلى شمول 2,151,551 أسرة بإعانة الرعاية الاجتماعية، وهو أعلى معدل شمول في تاريخ وزارة العمل.

وأجرى السوداني في وقت سابق من صباح اليوم، زيارة إلى مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن الأخير يتابع إجراءات الوزارة في تطبيق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي .