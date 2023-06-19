السوداني يعلن إجراءات لإقامة انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الشروع بتوفير متطلبات إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما جدد تأكيده على الأخذ بتوصيات الأمم المتحدة بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إن الحكومة ماضية في ملف التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك.

كما أكد أن العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم.

وبين السوداني أن الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية.

من جهتها، ثمّنت بلاسخارت الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي.

وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، عن وجود مقترح لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لشهر نيسان/ أبريل 2024 من أجل دفع وإقناع التيار الصدري بالمشاركة بالانتخابات.

وأضاف المصدر، أن "قوى داخل الاطار على رأسها ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب اهل الحق يرفضان تأجيل موعد الانتخابات وتصر على إجرائها نهاية السنة الحالية، حتى لو تم مقاطعتها من قبل التيار الصدري".

غير أن قيادياً بارزاً في التيار الصدري، فجّر اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ان "قيادة التيار الصدري قررت المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، والماكنات الانتخابية للتيار في بغداد ومدن الوسط والجنوب، بدأت تعمل بشكل غير معلن من اجل اكمال الترتيبات الفنية واللوجستية".

وبين ان "التيار الصدري سوف يخوض انتخابات مجالس المحافظات، عبر ثلاث قوائم انتخابية، فستكون هناك قائمة للعاصمة بغداد وقائمة لمدن الجنوب وقائمة انتخابية ثالثة لمدن الوسط"، ولفت إلى أن هذه القوائم ليست بالضرورة أن تحمل أسماً أو توجهاً رسمياً من التيار، لكنها ستكون تابعة له بشكل حصري".