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السوداني يعلن توجه حكومته لإقامة شراكات "حقيقية" مع نظيرتها الكويتية

Category: سیاسة

Date: 2022-11-23T11:49:44+0000
السوداني يعلن توجه حكومته لإقامة شراكات "حقيقية" مع نظيرتها الكويتية

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجانب العراقي خلال جلسة مباحثات عقدها في الكويت، التي وصلها في وقت سابق اليوم، فيما ترأس الجانب الكويتي نظيره أحمد النواف الأحمد الصباح.

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني عن الأخير قوله، إن: هذه الزيارة لها دلالات تعبر عن الخصوصية التي تحظى بها الكويت لدى العراق، وتعكس العمق التاريخي في العلاقات بين البلدين الجارين والرغبة في توطيدها على مختلف الصعد والمجالات.

وأكد توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الحكومة الكويتية، بما ينعكس بوضوح على مصالح الشعبين العراقي والكويتي.

من جانبه أعرب رئيس وزراء دولة الكويت، عن الاستعداد التام للتعاون الواسع مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة.

وشهدت الجلسة التباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا للبيان.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

وكان في استقبال السوداني، لدى وصوله مطار الكويت، رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين.

وسيجري السوداني خلال الزيارة مباحثات مع الأشقاء في دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين، وفقا لبيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.

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