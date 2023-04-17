السوداني يعلن توجهاً عراقياً للإفادة من خبرات الشركات اليابانية بمجال تطوير البُنى التحتية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، التوجه نحو الإفادة من خبرات الشركات اليابانية وممارساتها بمجال تطوير البُنى التحتية في العراق.

جاء ذلك خلال استقباله، السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، يرافقه المدير المفوض لشركة تويوتا في العراق يوتاكي ايزاكي، ورئيس شركة سوميتومو في الشرق الأوسط هاجيمي موري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والتنموية كافة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء "اهتمام الحكومة بالعلاقات المتميزة بين العراق واليابان، والتوجه نحو الإفادة من خبرات الشركات اليابانية وممارساتها بمجال تطوير البُنى التحتية في العراق، وتوسعة رقعة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتطويرها".

كما أعرب السوداني عن "تطلع العراق إلى تعزيز تجربة التدريب والتأهيل للقطاعات العراقية، بالتعاون مع المؤسسات والشركات اليابانية من أجل اكتساب الخبرة، وفتح فرص الاستثمار أمامها".

وأوضح السوداني أن "البرنامج الحكومي يعوّل على دور القطّاع الخاص ودعمه من أجل تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص العمل، وأن الشراكة مع الجهات اليابانية، ستكون ركناً إيجابياً في تحقيق هذه التطلّعات".

من جانبه أكد السفير الياباني رغبة بلاده، والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى فيها، في تعزيز التعاون المشترك وتوسعة التبادل مع العراق في مختلف المجالات".