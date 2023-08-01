السوداني يعلن تفاصيل تخص الموازنة ويدشن مشروعاً للنفط والغاز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، تفاصيل تخص الموازنة الثلاثية للسنوات 2023، 2024، 2025.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "استبقنا موازنة الثلاث سنوات بتهيئة متطلبات ما وضعناه من خطط"، مضيفاً "وضعنا المادة الثالثة بالموازنة والتي تقدم ضمانة سيادية إلى القطاع الخاص".

واشار الى ان "وفداً عراقياً زار ألمانيا وإيطاليا واتفق مبدئيا على استيراد خطوط إنتاجية لإنشاء مصانع"، لافتاً الى ان "هذه المصانع ستغطى بضمانة سيادية حكومية للقطاع الخاص بنسبة 85% من قيمتها".

وفي سياق منفصل قال رئيس الوزراء، إن "يوم غد سيشهد عقد جلسة بحضور قوى سياسية وفنيين من وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، وقانونيبن لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز.

وبشأن انقطاع التيار الكهربائي قال السوداني، إن "هناك علامات استفهام بشأن حادث الكهرباء في يوم العاشر من محرم".

وتابع "عندما يكون هناك إهمال متعمد لا بد من أن يكون هكذا حادث".