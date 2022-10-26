السوداني يعلن "تدقيقا نهائياً" لاسماء كابينته الحكومية: ستعرض غدا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، انه يجري عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في حكومته التي من المؤمل التصويت على منحها الثقة في مجلس النواب غداً الخميس، كاشفاً في ذات الوقت عن الجهات التي تجري عمليات التدقيق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء يجري اليوم، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس".

وأوضح ان "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".

واشار المكتب الى ان "اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".

وامس الثلاثاء، أظهر كتاب رسمي طلباً تقدم به السوداني، بتحديد جلسة يوم غد الخميس موعداً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي.

وكشف قيادي في الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، أن اجتماع قادة الإطار التنسيقي انتهى مساء امس الثلاثاء، بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وأوضح، ان السوداني سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان والتي تحتوي على 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة.