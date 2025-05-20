السوداني يعلن ائتلافاً انتخابياً يضم "تياره" وعلاوي والأسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن دخوله بائتلاف انتخابي موسع باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية، يضم إلى جانب "تيار الفراتين" الذي يتزعمه، العديد من الكتل السياسية.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تتشرف مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية أن تعلن لعموم أبناء شعبنا العراقي، عن تشكيل (إئتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وبين أنه "اجتمع في هذا الائتلاف، أبناؤكم في كل من القوى السياسية والوطنية التالية؛ تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني".

وأضاف "لقد وضعنا نُصب الأعين، مصلحة العراق والعراقيين أولاً، واستهدفنا استدامة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستكمال البُنى التحتية والمشاريع الإستراتيجية، وترسيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار والعلاقات مع المحيط الإقليمي والعربي والعالمي".

وتابع أن الائتلاف يأتي "على ما أُنجز من خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين، في ظل ما شهده العمل الحكومي من خدمات وتطوير وخلق للفرص، ورعاية للأسرة وشرائح المجتمع كافة، آخذين بعين الاهتمام تلبية تطلّعات المواطن في كل مكان".