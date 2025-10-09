السوداني يعلن اتفاقاً مع بوتين على تأجيل القمة العربية الروسية

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الخميس، الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتفاق على تأجيل موعد انعقاد القمة العربية - الروسية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني، من الرئيس الروسي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاتصال اتفاقاً على تأجيل انعقاد القمّة التي كان من المقرر أن تعقد في 15 تشرين الأول الجاري، الى وقت لاحق، في ضوء النشاط الإقليمي والدولي السياسي المتعلق بوقف الحرب في غزّة، كما جرى التأكيد المتبادل على أن الجانبين الروسي والعراقي، سينقلان عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات عن تأجيل القمّة الى عواصم الدول العربية.

واكد رئيس الوزراء العراقي، للرئيس الروسي دعم بغداد لكل جهود الاستقرار في المنطقة، والتواصل الستراتيجي بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، وكل فرص التعاون المتاحة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

كما شدد السوداني، على أن العراق يعمل على أن تكون القمّة العربية الروسية منصّة لتعزيز الشراكة الدولية، ودفع عملية التنمية الوطنية للبلدان العربية، وتدعيم التكامل في مجالات الاقتصاد الطاقة والاستثمار، وباقي القطاعات الحيوية.