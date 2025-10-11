السوداني يعلن اتفاقاً قريباً مع تركيا لبناء سدود ويهاجم "مروّجي الأكاذيب"

شفق نيوز– بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، عن اتفاق قريب مع تركيا لبناء سدود ومعالجة أزمة المياه، فيما هاجم "مروجي الأكاذيب" لتحقيق مكاسب حزبية.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، مساء اليوم، عدداً من شيوخ ووجهاء عشيرة البو دراج، وبحث معهم أبرز الملفات الوطنية ودور العشائر في دعم استقرار الدولة ومسار الإصلاح.

وأكد السوداني خلال اللقاء، أن الحكم في العراق ليس فردياً، مبيناً أن هناك حكومة ومجلس نواب وقضاءً وحكومات محلية إلى جانب حكومة إقليم كوردستان العراق.

وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بمبدأ التكاتف والتعاون بين جميع السلطات والأطراف والقوى الوطنية، مشدداً على أن الإصلاح خيارٌ استراتيجي لمواجهة الفساد وتحقيق تطلعات المواطنين.

وبيّن رئيس الوزراء أن المسؤولية كبيرة وتتطلب من كل متصدٍّ أن يتحملها بجدية، مضيفاً أن بعض الأطراف تتعمد تزييف الحقائق وإثارة اللغط لتحقيق مصالح فئوية أو حزبية.

وتابع السوداني قائلاً إن الحكومة وضعت أسساً صحيحة لبناء الدولة وتعزيز الاقتصاد والبنى التحتية، موضحاً أن لدى الحكومة خططاً لتطوير قطاع النفط والطاقة والعمل على إيقاف استيراد الغاز.

وأشار كذلك إلى أن الحكومة تعمل على توقيع اتفاق قريب مع تركيا يتضمن بناء سدود لمعالجة شح المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.