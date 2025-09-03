السوداني يعلن ابرام مذكرات تفاهم مع عُمان خلال زيارته لها

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أنه سيبرم مذكرات تفاهم في شتى المجالات بين العراق وعُمان خلال الزيارة الرسمية التي يجريها للسلطنة.

وفي تصريح صحفي أدلى به في مطار بغداد الدولي قبيل توجهه الى عُمان، قال السوداني، إن الزيارة سبقتها تحضيرات واجتماعات مشتركة لعدد من اللجان، أسفرت عن تهيئة عدد من مذكرات التفاهم في مجالات؛ الطاقة، والسياحة، وتخزين وتكرير النفط، والصناعة وتوطين الصناعة الدفاعية، والنقل البحري وإدارة الموانئ، والبحث العلمي والتعاون التربوي، وتجنب الازدواج الضريبي، والإسكان والتخطيط العمراني، والشباب والرياضة، والتبادل التجاري وتنمية الصادرات، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، والتعاون الإذاعي والتلفزيوني، والاتصالات، والتفاهم بين اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاستقرار في العراق، ومواقفه الواضحة والمبدئية في الساحة الإقليمية، ودوره في استقرار المنطقة، وكذلك ما يشهده من نهضة عمرانية وتنموية، التي سيكون للأشقاء العُمانيين، وفي الدول العربية دور بارز في تعزيز التنمية والمشاركة في استثمار الفرص المتاحة، وبناء شراكات طويلة الأمد.

ودعا السوداني القطاع الخاص العُماني إلى التعاون مع نظيره العراقي في كل المجالات، وخلق فرص العمل للشباب، لأن قطاعنا الشبابي مفعم بالخبرة والقوة والاندفاعة نحو مستقبل واعد والتجارب الناجحة.