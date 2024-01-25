السوداني يعلق رحلات "فلاي بغداد" للتحقيق بإدعاءات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت شركة "فلاي بغداد" للطيران، يوم الخميس، تعليق رحلاتها الجوية كافة، وذلك امتثالاً لقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعد ثلاثة أيام من وضعها ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "امتثالاً لقرار الحكومة المتمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمتثل شركة فلاي بغداد كليا بإدارتها وموظفيها ورئيسها التنفيذي لتطبيق القرار الصادر من السوداني بإيقاف جميع رحلات (فلاي بغداد) ابتداءً من هذه اللحظة وحتى إشعار آخر، لحين اكتمال التحقيق مع الرئيس التنفيذي وإدارة الشركة من قبل اللجنة المشكلة".

وعبرت الشركة، عن ترحيبها بهذا القرار لغرض إثبات عدم صحة إدعاء وزارة الخزانة الامريكية بحق (فلاي بغداد) والرئيس التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني، منوهة إلى جميع المسافرين ممن لديهم حجوزات على طيران فلاي بغداد، بأنها "لا يمكنها في الوقت الحالي تحريك حساباتها المصرفية لذا من غير الممكن إعادة مبالغ التذاكر الملغاة أو حجز تذاكر للمسافرين على شركات طيران أخرى".

وتابعت: "نتمنى من الحكومة العراقية مساعدة المسافرين وإيصالهم إلى وجهاتهم عبر شركات الطيران الأخرى العراقية والأجنبية"، مؤكدة في الوقت نفسه "سعادتها بقرار الحكومة وترحيبها بأي لجنة تفتيشية تقوم بتدقيق إدعائات الخزانة الأمريكية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أدرجت يوم الاثنين الماضي، شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، على لائحة العقوبات، لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني "قوة القدس" والمجموعات الوكيلة له في العراق، سوريا، ولبنان.

وذكرت الخزانة في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "شركة (فلاي بغداد) ولسنوات عدة، دعمت عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة".

وقامت رحلات فلاي بغداد، بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا، لنقلها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري العربي السوري، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله، وكتائب أبو الفضل العباس، وفقاً للخزانة.