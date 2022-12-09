السوداني يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني في الرياض

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك على هامش القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها إلى مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي، والشراكة المستديمة في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في الإفادة من الخبرات الصينية بمجالات متعددة، وتطلعه لتعزيز مبدأ الشراكة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومجالات البنى التحتية.

وأوضح السوداني أن العراق يمثل ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة، وأن التنمية المستدامة وطريق الازدهار الاقتصادي الإقليمي والدولي كان ولا يزال يمر عبر اضطلاع العراق بكامل دوره البنّاء على الساحتين العربية والدولية.

من جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى موقع العراق الجغرافي ومكانته الحضارية بما يمكنه من لعب دور مهم في مشاريع التنمية المستدامة وأن يكون جسراً ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقة والعالم، وأعرب عن تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الثنائي في مختلف الصعد، مجدداً دعم بلاده لأمن وسيادة واستقرار العراق.