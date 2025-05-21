السوداني يعفي قيادات عسكرية بعد وفاة طالبين في الكلية العسكرية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك على خلفية وفاة طالبين من طلبة الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار، وتعرّض طلبة آخرين لأعراض مرضية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني أمر بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل.

كما وجّه القائد العام بمنح رتبة ملازم للطالبين المتوفين، وشدد على الالتزام بالتوجيهات السابقة الصادرة عن مكتبه، والتي تؤكد أهمية حسن التعامل مع المتدربين في الكليات والمؤسسات التدريبية والدورات المختلفة.

وأكد التوجيه ضرورة مراقبة أي مبالغة في تعامل الضباط وضباط الصف مع المتدربين، محذراً من تجاوزات قد تصل إلى حد الإضرار الجسدي أو دفع المتدرب للانسحاب والتخلي عن مخرجات الدورة الوظيفية، مشدداً على أن "الذات الإنسانية هي الأسمى في الشخصية العراقية التي نتوسم فيها المستقبل".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، في وقت سابق، إقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة وآمر الفوج المختص من منصبيهما، بسبب تقصير وإهمال أدى إلى إصابة تسعة طلاب بوعكة صحية، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الناصرية، فيما تقرر تشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادث.

يشار إلى أن أكثر من 100 طالب من الدورة الجديدة في الكلية العسكرية بمحافظة ذي قار تعرضوا، يوم امس الثلاثاء، لحالات إغماء خلال عملية الاستقبال في مطلع الأسبوع الحالي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأخبر مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بتسجيل 6 حالات خطرة نُقلت إلى مستشفى الناصرية.