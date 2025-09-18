السوداني يعفي رئيس ديوان الوقف السني من مهامه

شفق نيوز- بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان محي الخزرجي من مهامه.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء استناداً إلى كتاب من المجمع الفقهي العراقي الذي رشح ثلاثة أسماء بديلة لتولي المنصب، وفق المادة 4/ثانياً من قانون الوقف السني رقم (56 لسنة 2012).

وكلّف السوداني عامر شاكر الجنابي بتولي منصب رئيس الديوان بالوكالة لمدة ستة أشهر، موجهاً إياه بالعمل على تعزيز الخطاب المعتدل ونبذ التطرف، وإبعاد المؤسسة الدينية عن أي استثمار سياسي أو انتخابي، بما يعزز مكانتها ودورها في المجتمع.